В Смоленске состоится торжественное открытие фонтана в парке Блонье

Торжественная церемония открытия мультимедийного фонтана состоится 1 июня Новый мультимедийный фонтан, установку которого завершают в саду Блонье, будет обладать уникальными техническими характеристиками.
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