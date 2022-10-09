smi.today

3 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Да, карта слишком велика для крохотной уркаины. Страны, названной по уркам и Каину.Кива поделился сн...
  • лина любимцева
    Уже сколько месяцев Херсонская область освобождена от бандэровцев, почему не отслеживают диверсантов? Местные ЗНАЮТ, ...Замглавы админист...
  • Ивановна
    Пусть думают как им удобноКнутов оценил мне...

Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, обрушили три снаряда калибром 155 мм на населённый пункт Ясиновая и шесть аналогичных снарядов на мирные района Донецка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх