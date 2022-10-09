Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, обрушили три снаряда калибром 155 мм на населённый пункт Ясиновая и шесть аналогичных снарядов на мирные района Донецка.