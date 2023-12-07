DM сравнила приветствия Путиным чиновников ОАЭ и британского посла

Президент РФ Владимир Путин тепло поприветствовал чиновников во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 6 декабря, пожав им руки, при этом днем ранее отказался общаться с послом Великобритании в Москве.
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