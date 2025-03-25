Расчеты гаубиц 2А65 «Мста-Б» уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в приграничных районах Курской области.
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