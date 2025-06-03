Северное сияние возвращается: Десятилетия зрелища в небе Европы

Для тех, кто пропустил недавнее незабываемое зрелище северного сияния, есть хорошие новости - исследователи заявляют о десятилетиях исключительных возможностей увидеть это захватывающее природное явление.
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