Иван Янковский заработал в разы больше знаменитого деда: гонорары советских и современных звезд

Принято считать, что популярные актеры за работу на съемочной площадке получают немыслимые гонорары. Самым известным из них, действительно, могут заплатить за съемочный день несколько миллионов, однако так было не всегда.
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