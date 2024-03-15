Восточный "тупик" Белозерова: глава РЖД похоже приехал

Намедни в Государственной Думе РФ прошел Правительственный час с генеральным директором - председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, который с порога заявил, что несмотря на глобальные вызовы, пандемию, враждебные действия недружественных государств, долгосрочные цели достигнуты, а задачи, поставленные Правительством РФ выполнены.
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