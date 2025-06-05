В Хабаровском крае разрешили усыплять бездомных животных

Власти Хабаровского края разрешили усыплять бездомных животных. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации региона, эвтаназия может проводиться в том случае, если животному не смогли найти нового владельца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии