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В Хабаровском крае разрешили усыплять бездомных животных

Власти Хабаровского края разрешили усыплять бездомных животных. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации региона, эвтаназия может проводиться в том случае, если животному не смогли найти нового владельца.

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