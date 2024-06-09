В Татарстане на 4,1% снизился миграционный прирост

В первом квартале 2024 года в Татарстане замечено снижение миграционного прироста на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как отмечается в отчете Татарстанстата о социально-экономическом состоянии региона.
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