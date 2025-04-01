Когда хвост хочет отделиться от собаки и стать самостоятельным

Это для англичан намного лучше, чем переселение в Англию мусульман. Вот бы они до этого догадались.

Англичане не идиоты, что бы людей с таким менталитетом перселять на свои острова!

Александр Батт

США рвутся ЗАВЛАДЕТЬ всем Земным шаром. У них на пути ЕС, Китай, Россия и Индия. Поэтому США пытаются, ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ, спровоцировать большую ракетно-ядерную войну МЕЖДУ странами Евразии, чтобы разом избавиться от всех конкурентов и кредиторов, которые в этой войне сгорят. Тогда США добьются вожделенного для них мирового господства.