Мысли Бабы Яги Ух ты какая! Какая ж ты, Европа, однако… смелая, я бы даже сказала, отважная до крайней степени.
Когда хвост хочет отделиться от собаки и стать самостоятельным
Комментарии
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igor kim
Это для англичан намного лучше, чем переселение в Англию мусульман. Вот бы они до этого догадались.
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7 час.
Андрей
Англичане не идиоты, что бы людей с таким менталитетом перселять на свои острова!
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4 час.
Александр Батт
США рвутся ЗАВЛАДЕТЬ всем Земным шаром. У них на пути ЕС, Китай, Россия и Индия. Поэтому США пытаются, ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ, спровоцировать большую ракетно-ядерную войну МЕЖДУ странами Евразии, чтобы разом избавиться от всех конкурентов и кредиторов, которые в этой войне сгорят. Тогда США добьются вожделенного для них мирового господства.
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3 час.
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