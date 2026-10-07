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Der Spiegel: большинство немцев согласились с необходимостью отставки Мерца

Der Spiegel: большинство немцев согласились с необходимостью отставки Мерца

Большая часть немцев оценили руководство канцлера Фридриха Мерца как неудачное и считают, что ему следует сложить полномочия.

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