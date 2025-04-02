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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравляет смолян с Днём единения народов России и Беларуси

Василий Анохин поздравляет смолян с Днём единения народов России и Беларуси

Сегодня, 2 апреля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём единения народов России и Беларуси: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси! Этот праздник можно с полным основанием назвать праздником славянского братства, что подтверждают время и богатейшая история добрососедских отношений, надёжного делового партнёрства, крепкой дружбы наших свободолюбивых народов.

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