Василий Анохин поздравляет смолян с Днём единения народов России и Беларуси

Сегодня, 2 апреля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём единения народов России и Беларуси: Уважаемые смоляне! Поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси! Этот праздник можно с полным основанием назвать праздником славянского братства, что подтверждают время и богатейшая история добрососедских отношений, надёжного делового партнёрства, крепкой дружбы наших свободолюбивых народов.