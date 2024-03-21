Ярмольник раскрыл, о чем в последний раз Ширвиндт говорил с женой: «А ты не жалеешь?»

С тех пор как из жизни ушел Александр Ширвиндт, его друзья и близкие пребывают в большом трауре. Леонид Ярмольник когда-то был для Александра Анатольевича обычным учеником, но с течением лет их общение переросло в мужскую дружбу.
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