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Регионы России

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ЕС выделил Украине дополнительные 3 млрд евро на закупку вооружений

ЕС выделил Украине дополнительные 3 млрд евро на закупку вооружений

Евросоюз принял решение предоставить Украине около 3 миллиардов евро дополнительного финансирования на закупку беспилотников и ракет, включая американские системы Patriot.

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