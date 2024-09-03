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Politico: Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС из-за женщин

Politico: Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС из-за женщин

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, начала оказывать давление на некоторые страны Евросоюза. Как сообщает издание Politico, ее главной претензией является большое количество мужчин среди еврокомиссаров.

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Комментарии
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Eduard
Эта шлюха прислужница Обамы,его белая наложница!
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15 час.
Eduard
Женщины,это кухарки,а судя по ней самой и дуры.Вы заметили какие прозападные женщины? Это же бандитки,причем хуже мужиков!
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15 час.
Eduard
Иди бельёстирай ведьма!
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15 час.

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