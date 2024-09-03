Politico: Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС из-за женщин

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, начала оказывать давление на некоторые страны Евросоюза. Как сообщает издание Politico, ее главной претензией является большое количество мужчин среди еврокомиссаров.
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