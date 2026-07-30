В Вологодской области обсудили новые инициативы по развитию туризма, предпринимательства и общественных проектов

В Вологде состоялась рабочая встреча представителей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация», посвященная вопросам развития предпринимательской среды, туристической отрасли и реализации совместных общественных инициатив в регионе.
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