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Регионы России

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В Вологодской области обсудили новые инициативы по развитию туризма, предпринимательства и общественных проектов

В Вологодской области обсудили новые инициативы по развитию туризма, предпринимательства и общественных проектов

В Вологде состоялась рабочая встреча представителей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация», посвященная вопросам развития предпринимательской среды, туристической отрасли и реализации совместных общественных инициатив в регионе.

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