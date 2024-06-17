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Планшет AGM PAD P2 ACTIVE с 10,95-дюймовым экраном и защитным чехлом поступил в продаж...

Планшет AGM PAD P2 ACTIVE с 10,95-дюймовым экраном и защитным чехлом поступил в продаж...

Планшет AGM PAD P2 ACTIVE с 10,95-дюймовым экраном и защитным чехлом поступил в продажуКомпания AGM Mobile, специализирующаяся на производстве сверхпрочных мобильных устройств, объявила о предстоящем старте глобальных продаж планшета AGM PAD P2 ACTIVE.

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