Планшет AGM PAD P2 ACTIVE с 10,95-дюймовым экраном и защитным чехлом поступил в продаж...

Планшет AGM PAD P2 ACTIVE с 10,95-дюймовым экраном и защитным чехлом поступил в продажуКомпания AGM Mobile, специализирующаяся на производстве сверхпрочных мобильных устройств, объявила о предстоящем старте глобальных продаж планшета AGM PAD P2 ACTIVE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)