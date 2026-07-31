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"Поезд Победы" прибыл в столицу Алтайского края: фото

"Поезд Победы" прибыл в столицу Алтайского края: фото

31 июля на железнодорожный вокзал Барнаула прибыл передвижной музей "Поезд Победы". В числе первых посетителей уникального состава стали председатель АКЗС Александр Романенко, начальник управления Росгвардии по Алтайскому краю Александр Сафонов и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина.

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