Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что США из-за потери энергонезависимости вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией.
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