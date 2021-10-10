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Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

Трамп заявил, что США при Байдене вынуждены просить нефть у России и ОПЕК

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что США из-за потери энергонезависимости вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией.

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