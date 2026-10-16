Инвесторы найдены для достройки четырех проблемных объектов во Владимире, сроки завершения установлены до 2030 года, на восстановление прав граждан предусмотрено более 1,7 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Седжаро» и «Сема...
- ГМ «Седжаро» и «Сема...
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым