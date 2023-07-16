Президентским указом вносятся изменения «в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление»

Указом Президента изменен «перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном (складочном) капитале российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых введено временное управление» Доли иностранных собственников в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» переданы во временное управление Росимуществу, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.
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