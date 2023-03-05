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Рахмонов получит 100 000 долларов за бой вечера

Бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом признан лучшим поединком UFC 285! Шавкат вместо $50 000 получит $100 000, так как Нил не сделал вес.

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