Сенатор Грэм* пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Американский сенатор Линдси Грэм*, обращаясь в том числе к Канаде, Великобритании, Германии и Франции, пригрозил союзникам Соединенных Штатов санкциями за помощь Международному уголовному суду (МУС) с арестом руководителя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.
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