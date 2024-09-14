«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты

Самое интересное, что государство это не мы (не простой народ). Вся эта недвижимость станет на практике собственностью таких же деятелей, которые еще не попались.

Galina Bobryasheva

"В Италии до сих пор существует Агентство по управлению и реализации активов, арестованных или конфискованных у организованной преступности" - почему у нас такого нет? Триллионное воровство есть, организованная преступность есть, а агенства по реализации наворованных активов нет. Кто законы принимает? Когда будет такой закон?