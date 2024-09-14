1,3K прочтений Сегодня За последние месяцы фигурантами коррупционных дел стали сразу несколько высокопоставленных офицеров вплоть до замминистра обороны РФ.
«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты
Комментарии
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Валерий Беседин
Самое интересное, что государство это не мы (не простой народ). Вся эта недвижимость станет на практике собственностью таких же деятелей, которые еще не попались.
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!!!
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7 час.
Galina Bobryasheva
"В Италии до сих пор существует Агентство по управлению и реализации активов, арестованных или конфискованных у организованной преступности" - почему у нас такого нет? Триллионное воровство есть, организованная преступность есть, а агенства по реализации наворованных активов нет. Кто законы принимает? Когда будет такой закон?
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2 час.
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