«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Валерий Беседин
Самое интересное, что государство это не мы (не простой народ). Вся эта недвижимость станет на практике собственностью таких же деятелей, которые еще не попались.
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!!!
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7 час.
Galina Bobryasheva
&quot;В Италии до сих пор существует Агентство по управлению и реализации активов, арестованных или конфискованных у организованной преступности&quot; - почему у нас такого нет? Триллионное воровство есть, организованная преступность есть, а агенства по реализации наворованных активов нет. Кто законы принимает? Когда будет такой закон?
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2 час.

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