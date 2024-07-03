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Стратегии, которые могут помешать кошкам царапать вашу мебель

Стратегии, которые могут помешать кошкам царапать вашу мебель

Многим владельцам кошек знакомы порванные подушки, ковры и диваны. Кошачий инстинкт почесывания является врожденным, но часто воспринимается владельцами кошек как поведенческая проблема, и иногда приводит к вмешательству, которое не подходит для кошек, сообщает «phys.

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