Стратегии, которые могут помешать кошкам царапать вашу мебель

Многим владельцам кошек знакомы порванные подушки, ковры и диваны. Кошачий инстинкт почесывания является врожденным, но часто воспринимается владельцами кошек как поведенческая проблема, и иногда приводит к вмешательству, которое не подходит для кошек, сообщает «phys.