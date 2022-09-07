Крипто-сообщения близнецов «Остров любви» в Instagram вводят зрителей в заблуждение

Двум бывшим участникам британского реалити-шоу «Остров любви» было приказано прекратить вводить в заблуждение своих подписчиков в Instagram сообщениями в поддержку криптовалют, говорится в заявлении местных регуляторов, опубликованном в среду.
Двум бывшим участникам британского реалити-шоу «Остров любви» было приказано прекратить вводить в заблуждение своих подписчиков в Instagram сообщениями в поддержку криптовалют, говорится в заявлении местных регуляторов, опубликованном в среду.
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