Слесарь из Выксы перевел мошенникам 325 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области. 47-летнему мужчине позвонил неизвестный под видом оператора сотовой связи и предложил продлить действие сим-карты.
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