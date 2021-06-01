Комсомольская правда

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Полиция проводит обыски на даче политика Дмитрия Гудкова

Полиция проводит обыски на даче политика Дмитрия Гудкова

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на даче политика Дмитрия Гудкова, а также начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия»* Александра Соловьева.

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