Активист прервал матч Australian Open между Норри и Зверевым

Матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии между британским теннисистом Кэмероном Норри и представителем Германии Александром Зверевым был прерван из-за того, что активист забросал корт листовками в поддержку Палестины.
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