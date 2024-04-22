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Народный фронт собрал нелепые истории отписок региональных чиновников на проблемы жителей

Народный фронт собрал нелепые истории отписок региональных чиновников на проблемы жителей

Народный фронт на постоянной основе работает с обращениями граждан со всей страны. Жители России жалуются на несовершенство государственных механизмов и систем, на представителей власти, которые совсем не помогают в решении насущных проблем.

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