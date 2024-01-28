Надаль поздравил Синнера с первым «Большим шлемом»

«Потрясающе, Янник, брависсимо Прекрасный турнир, твой первый турнир «Большого шлема»!!! Поздравляю тебя, твою команду, твою семью и всю Италию – они сегодня победили вместе с тобой », – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».