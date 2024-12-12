Те, что должны: авиакомпаниям продлят отсрочку по лизинговым платежам на пять лет

Власти продлят авиакомпаниям отсрочку по лизинговым платежам за самолеты. Перевозчики должны до 2030-го перечислять средства на спецсчета типа С, однако реально не все это делают, так как деньги лежат там мертвым грузом, иностранные арендодатели их не забирают.
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