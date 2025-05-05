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Мода и Шоу-бизнес

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90-летний отец певца Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам

90-летний отец певца Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам

90-летний отец Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам. Об этом сообщает «7Дней.ru». Отец Леонида отметил 90-летие на сцене: на концерте, посвященном ему, собрались звезды разных поколений.

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