90-летний отец певца Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам

90-летний отец Леонида Агутина получил в подарок на юбилей набор панам. Об этом сообщает «7Дней.ru». Отец Леонида отметил 90-летие на сцене: на концерте, посвященном ему, собрались звезды разных поколений.
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