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Крымская газета

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Более 3,5 тысяч приёмов граждан провели депутаты в Крыму с начала года

Более 3,5 тысяч приёмов граждан провели депутаты в Крыму с начала года

С начала 2026 года команда крымского отделения «Единой России» провела более 3,5 тысяч приёмов граждан, в ходе которых оказана помощь и проведены консультации для тысяч крымчан.

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