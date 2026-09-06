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Россия в ноябре передаст Индии последний комплекс С-400 по текущему контракту

Россия в ноябре передаст Индии последний комплекс С-400 по текущему контракту

Россия в ноябре текущего года передаст Индии последний комплекс С-400 по текущему контракту 2018 года на общую сумму в 5,43 млрд долларов.

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