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Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема. Как утверждают чиновники, Акрам Масаидов имел полное право на получение сертификата: его семья подходит по всем параметрам.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Доходы раздавателей квартир не проверяли. Честные же! Верят на слово.
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21 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Где появляются льготы, выплаты и т.д., там сразу начинают работать коррупционные и мошеннические схемы... И в первую очередь это кормушки для политиков, чиновников и т.д. Законы власть принимает под себя, создавая схемы для злоупотребления своими служебными положениями, коррупции, воровства, отмывания средств и т.д.
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21 час.
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