Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

АНГЕЛ АНГЕЛ

Где появляются льготы, выплаты и т.д., там сразу начинают работать коррупционные и мошеннические схемы... И в первую очередь это кормушки для политиков, чиновников и т.д. Законы власть принимает под себя, создавая схемы для злоупотребления своими служебными положениями, коррупции, воровства, отмывания средств и т.д.