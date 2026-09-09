В новых BMW реализована функция предотвращения столкновений

Электрический кроссовер BMW iX3 образца 2027 года станет первой серийной машиной платформы Neue Klasse с усовершенствованной системой предотвращения столкновений при открывании дверей.
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