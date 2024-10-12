Эксперт Зинченко: При потере Красноармейска экономика Украины умрет

Директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко в интервью журналу Foreign Policy заявил, что потеря Украиной контроля над Красноармейском в Донбассе может значительно ухудшить экономическую ситуацию в стране Он пояснил, что в случае утраты этого города Украина лишится важной части своей сталелитейной промышленности, что приведет к уменьшению налоговых поступлений от металлургических предприятий.