На встречах в «ЛекториУМе» психологи расскажут нижегородцам о трудностях подросткового возраста и преодолении семейных кризисов

Две тематические лекции пройдут в мае в рамках проекта «ЛекториУМ» в нижегородском парке «Швейцария» на площадке регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (пр‑т Гагарина, 35а, вход рядом с ТЦ «Океанис»).