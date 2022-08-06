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Леброн сравнил себя и сыновей с героями аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет»

Леброн сравнил себя и сыновей с героями аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс», фотография 4-кратного MVP НБА с Бронни и Брайсом стала популярной в сети.

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