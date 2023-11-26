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Приколисты

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Если что-то пошло не так, всегда найдется кто-нибудь тот, кто об этом предупреждал

Если что-то пошло не так, всегда найдется кто-нибудь тот, кто об этом предупреждал

Директор большого завода говорит своему заместителю:- Поздравляю, вы делаете невероятные успехи. Всего какой-тогод назад вы поступили к нам простым разнорабочим, через2 месяца вы стали бригадиром, через месяц табельщиком,через 3 месяца сменным мастером, затем инженером, черезмесяц уже были заместителем начальника цеха, а еще через2 месяца добрались и до начальника цеха, а теперь вы мойпервый заместитель.

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