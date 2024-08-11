В Воронеже обломки беспилотника ВСУ повредили здание и коммунальный объект

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Воронежской области повреждения получили административное строение и «коммунальный объект», проинформировал глава региона Александр Гусев.
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