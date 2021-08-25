Кабульский позор США

Жуткие и позорные кадры из кабульского аэропорта мир будет вспоминать еще долго. Конечно, говорить о «конце Америки» преждевременно, но ущерб имиджу заокеанской державы нанесен колоссальный, а это вещь, имеющая вполне реальный политический вес То, как американцы бросили на произвол судьбы, а точнее на произвол обычно не страдающих гуманизмом и цивилизованностью талибов, свой местный обслуживающий персонал, заодно обвинив их в нежелании самим себя защищать («ваши ожидания ― ваши проблемы»), по-настоящему покоробило весь мир, став многим хорошим уроком на будущее.