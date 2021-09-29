В Приморье сотрудники транспортной полиции провели флешмоб в рамках месячника «Безопасную железную дорогу детям»

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на станции Партизанск Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, майор полиции Мария Марфина совместно с начальником станции Партизанск и сотрудниками «РЖД» провели флешмоб на территории и в здании железнодорожного вокзала станции Партизанск.
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