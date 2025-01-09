ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Это символично и симптоматично в паузу передачи полномочий Президента. Это апофигей каденции Байдена.NYP оценила возмо...
  • Андрей Шишинов
    "Причина отказа от планов не уточняется." Да он сейчас просто мишень. Вот и страхуется .СМИ узнали об отк...
  • Сергей Иванов
    И насрать!Дом Хантера Байде...

Письма Малевича выставили на аукционе за 5 млн рублей

Письма Малевича выставили на аукционе за 5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги два письма художника-авангардиста Казимира Малевича. Автор «Черного квадрата» адресовал их весной 1930 года своему давнему другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх