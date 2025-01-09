Письма Малевича выставили на аукционе за 5 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги два письма художника-авангардиста Казимира Малевича. Автор «Черного квадрата» адресовал их весной 1930 года своему давнему другу, крупному партийному деятелю Кириллу Шутко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии