Сын Поплавской выступил с критикой актера, из-за которого Железняк лишилась работы

Сын Поплавской назвал гадом актера, из-за которого Железняк отказали в роли Клим Поплавский, сын актрисы Яны Поплавской, обрушился с критикой на актера и на руководство проекта, отказавших Олесе Железняк в роли из-за ее патриотической позиции.