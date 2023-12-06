Сын Поплавской выступил с критикой актера, из-за которого Железняк лишилась работы

Сын Поплавской назвал гадом актера, из-за которого Железняк отказали в роли Клим Поплавский, сын актрисы Яны Поплавской, обрушился с критикой на актера и на руководство проекта, отказавших Олесе Железняк в роли из-за ее патриотической позиции.
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