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Новый сюрприз приготовили тем, кто собрался отдыхать в Китай

Новый сюрприз приготовили тем, кто собрался отдыхать в Китай

В ближайших планах "Аэрофлота" — запуск полетов в южную китайскую провинцию Хайнань, где расположен знаменитый тропический курорт Санья, сообщает ИА PrimaMedia.

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