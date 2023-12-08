Как я избавилась от папиллом: простые способы

За последние несколько лет у меня сильно возросло количество папиллом на теле. Уж и не знаю, с чем связано, может возраст берет своё… Считается, что возникновение большого количества папиллом говорит о сбоях в организме, ослаблении иммунитета, чрезмерной «загрязненности» организма.