Выездной прием граждан пройдет в Вадском муниципальном округе 26 июня 2025 года. Его организует приемная граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения Нижегородской области с участием уполномоченных лиц исполнительных органов власти региона.
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