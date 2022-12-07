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Марнер – 5-й игрок с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке

Митч Марнер – 5-й игрок с серией из 20+ подряд матчей с очками в XXI веке.  Форвард «Лифс» сделал передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0).

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